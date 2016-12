SEM VÍTIMAS Outra aeronave cai na Colômbia após tragédia com Chapecoense

Novo acidente aéreo é registrado na Colômbia, ontem, 5, após tragédia com o voo da Chapecoense. Desta vez, não houve vítimas.

A aeronave do Centro de Formação Aeronáutica Protécnica caiu no Rio "Madalena", no município de Soledad.

A bordo estava apenas o piloto e um estudante de 19 anos que ficou ferido, mas está fora de perigo.

No hospital o jovem teria relatado uma pane no motor. Ele informou ainda que desviou para o rio para evitar cair em via pública.

As causas da acidente serão investigadas.