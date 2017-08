Oportunidade Órgãos públicos abrem 426 vagas

e salários chegam a R$ 14,2 mil

Pelo menos 11 órgãos abrem inscrições, na segunda (21), terça (22) e quarta-feira (23), para 426 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 14.205,12 na Prefeitura de Criciúma (SC). Somente na Prefeitura de Itanhaém (SP) são 192 vagas.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os órgãos que abrem inscrições:

Dia 21

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado de São Paulo (Creci-SP) divulgou dois editais de processos seletivos para um total de 4 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.183,78 a R$ 7.778,03. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.nossorumo.org.br entre os dias 21 de agosto e 8 de setembro. A prova será aplicada em 8 de outubro.

Polícia Civil do Pará

A Polícia Civil do Pará vai abrir processo seletivo para 5 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 937 a R$ 1.515,30. As inscrições podem ser feitas nos dias 21 e 22 de agosto pelo site ww.sipros.pa.gov.br. A seleção será feita por meio de análise documental, curricular e entrevista.

Prefeitura de Brusque (SC)

A Prefeitura de Brusque (SC) fará processo seletivo para 2 vagas temporárias de nível médio. O salário é de R$ 2.874,79. As inscrições podem ser feitas na sede da secretaria de obras públicas, localizada na Rua Ivandro Bruns, 411, das 8h às 11h30, entre os dias 21 e 25 de agosto. A prova prática está prevista para 29 de agosto.

Prefeitura de Cafelândia (PR)

A Prefeitura de Cafelândia (PR) divulgou edital de processo seletivo para 8 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.150,03 a R$ 2.008,03. As inscrições estarão abertas de 21 a 23 de agosto na secretaria de educação, localizada na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. A seleção será feita por meio de análise de currículos.

Prefeitura de Criciúma (SC)

A Prefeitura de Criciúma (SC) fará concurso público para 3 vagas para fiscal de rendas e tributos (nível superior). O salário é de R$ 14.205,12. As inscrições podem ser feitas de 21 de agosto a 29 de setembro pelo site http://ftcriciuma.fepese.org.br. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva.

Prefeitura de Patos de Minas (MG)

A Prefeitura de Patos de Minas (MG) vai abrir processo seletivo para 16 vagas para médicos. Os salários vão de R$ 3.245 a R$ 6.725,53. As inscrições devem ser feitas de 21 a 28 de agosto na secretaria de saúde, localizada na Rua Alzino Martelo, 710. A seleção será feita por meio de análise de currículos.

Prefeitura de Porto Ferreira (SP)

A Prefeitura de Porto Ferreira (SP) divulgou edital de concurso público para 42 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 965,11 a R$ 1.584,62. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ibamsp-concursos.org.br no período de 21 de agosto a 22 de setembro. As provas estão previstas para o dia 8 de outubro.

Dia 22

Fundação Pro Paz

A Fundação Pro Paz do Pará, vinculada ao governo do estado, vai abrir processo seletivo para 32 vagas de nível superior. O salário é de R$ 3.319,68. As inscrições podem ser feitas nos dias 22 e 23 de agosto pelo site www.sipros.pa.gov.br. A seleção será feita por meio de análise documental e curricular.

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)

O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) vai realizar um concurso público para 58 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 2.403,07 a R$ 10.043,67. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ifsc.edu.br de 22 de agosto a 26 de setembro. Todos serão avaliados por meio de prova objetiva e haverá outras etapas, de acordo com o cargo.

Prefeitura de Itanhaém (SP)

A Prefeitura de Itanhaém (SP) divulgou edital de concurso público para 192 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.065 a R$ 13.799. Os candidatos podem se inscrever de 22 de agosto a 5 de outubro pelo site www.vunesp.com.br. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de novembro.

Dia 23

Prefeitura de Colombo (PR)

A Prefeitura de Colombo (PR) vai abrir processo seletivo para 64 vagas de médicos. Os salários vão de R$ 4.745,26 a R$ 11.632,05. As inscrições podem ser feitas na secretaria de saúde, localizada na Rua XV de Novembro, 213, 3º andar, entre os dias 23 de agosto e 14 de setembro. A seleção será feita por meio de prova de títulos.