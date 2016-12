Oportunidade Órgãos públicos abrem 1,6 mil vagas e salários podem chegar a R$ 10 mil

Pelo menos 9 órgãos abrem inscrições de concursos públicos, na segunda-feira (5), para 1.632 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 10.167,77 na Prefeitura de Pará de Minas (MG), que vai oferecer 857 vagas.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os concursos abaixo:

Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde divulgou edital de concurso público para 102 vagas em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 4.784,27 a R$ 5.744,88. As inscrições devem ser feitas 5 de dezembro a 5 de janeiro de 2017 pelo site www.idecan.org.br. As provas serão aplicadas em 19 de fevereiro de 2017. O concurso terá validade de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período.

Prefeitura de Cabreúva (SP)

A Prefeitura de Cabreúva (SP) vai abrir concurso para 52 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 969,45 a R$ 4.885,54. Os candidatos podem se inscrever de 5 a 26 de dezembro pelo site www.rboconcursos.com.br. A prova objetiva está prevista para o dia 15 de janeiro de 2017. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.

Prefeitura de Campinápolis (MT)

A Prefeitura de Campinápolis (MT) divulgou edital de processo seletivo para 248 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 880,00 a R$ 9.456,13. As inscrições podem ser feitas pelo site www.campinapolis.mt.gov.br de 5 a 16 de dezembro. A prova objetiva está prevista para o dia 8 de janeiro de 2017. A seleção terá validade de 1 ao e poderá sr prorrogado por igual período.

Prefeitura de Itiquira (MG)

A Prefeitura de Itiquira (MG) vai abrir processo seletivo para 68 vagas temporárias em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 1.103,30 a R$ 9.184,35. As inscrições podem ser feitas de 5 a 16 de dezembro nas prefeituras de Itiquira e Ouro Branco do Sul, das 13h às 17h, nos endereços listados no edital. A seleção será feita por meio de prova objetiva e de títulos.

Prefeitura de João Neiva (ES)

A Prefeitura de João Neiva (ES) divulgou edital de processo seletivo para 58 vagas em cargos de nível médio. O salário é de R$ 876,04. As inscrições podem ser feitas nos dias 5 e 6 de dezembro na secretaria da educação e desporto, localizada na Rua Pedro Zangrade, 60, das 7h30 às 15h. A seleção será feita por meio de análise de títulos. O processo seletivo terá validade de 1 ano.

Prefeitura de Pará de Minas (MG)

A Prefeitura de Pará de Minas (MG) vai abrir 857 vagas em concurso público e processo seletivo. Os cargos são em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 10.167,77. As inscrições estarão abertas de 5 de dezembro a 12 de janeiro de 2017 pelo site http://idecan.org.br. Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas. O concurso terá validade de 2 anos e o processo seletivo de 1 ano.

Prefeitura de Piraúba (MG)

A Prefeitura de Piraúba (MG) fará concurso para 152 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 880 a R$ 5.239,93. Os candidatos podem se inscrever de 5 de dezembro a 1º de janeiro de 2017 pelo site www.msconcursos.com.br. A seleção será feita por meio de provas objetiva, prática, teste de aptidão física e curso introdutório de formação inicial, de acordo com o cargo.

Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG)

A Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) divulgou edital de processo seletivo para 48 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 880 a R$ 4.270,17. As inscrições estarão abertas de 5 a 13 de dezembro na secretaria municipal de assistência social, localizada na Praça Getúlio Vargas, 81, das 12h às 17h30. A prova objetiva será aplicada em 19 de dezembro. A seleção terá validade de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período.

Prefeitura de Várzea Paulista (SP)

A Prefeitura de Várzea Paulista (SP) vai abrir processo seletivo para 5 vagas de médicos. Os salários vão de R$ 2.971,97 a R$ 4.835,94. As inscrições estarão abertas de 5 a 9 de dezembro pelo site www.varzeapaulsita.sp.gov.br ou no posto de atendimento na secretaria de saúde, localizada na Rua João Póvoa, 97. Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. A seleção terá validade de 6 meses e poderá ser prorrogado por igual período.

Secretaria de Saúde da Bahia

A Secretaria de Saúde da Bahia divulgou edital de processo seletivo para a contratação temporária de 42 farmacêuticos. Os candidatos devem ter nível superior. O salário é de R$ 3.016,68. As inscrições podem ser feitas de 5 a 15 de dezembro pelo site http://selecao.ba.gov.br. A seleção será feita por meio de análise curricular.