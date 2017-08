Oportunidade Órgãos públicos abrem 15,9 mil vagas e salários chegam a R$ 26,1 mil

Pelo menos 123 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (7) e reúnem 15.976 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 26.125,16 na Defensoria Pública de Alagoas.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os órgãos que abrem inscrições para mais de 800 vagas nesta segunda:

Câmara Municipal de Santa Luzia (MG)

A Câmara Municipal de Santa Luzia (MG) vai abrir concurso para 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 990 a R$ 3,6 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fumarc.com.br entre os dias 7 de agosto e 7 de setembro. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva.

Defensoria Pública de Alagoas

A Defensoria Pública de Alagoas publicou edital de concurso público para 15 vagas de defensor público. O salário é de R$ 26.125,16. As inscrições podem ser feitas de 7 a 11 de agosto pelo site www.cespe.unb.br/concursos/DPE_AL_17_DEFENSOR. A prova objetiva será aplicada em 18 de novembro.

Governo de Rondônia

O Governo de Rondônia divulgou edital de concurso público para a Secretaria de Estado de Orçamento, Planejamento e Gestão (Sepog). São oferecidas 80 vagas, de nível médio e superior, além de vagas para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 3.191,90 a R$ 7.193,80. As inscrições abrem no dia 7 de agosto e encerram no dia 6 de setembro e podem ser feitas pelo site http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/segep-ro. A prova está prevista para o dia 22 de outubro.

Prefeitura de Bituruna (PR)

A Prefeitura de Bituruna (PR) divulgou três editais de concursos públicos para um total de 37 vagas em todos os níveis de escolaridade. São 9 vagas para a Secretaria de Saúde, 15 para a Secretaria de Administração e 13 para a Fundação Municipal de Saúde. Os salários vão de R$ 1.228,25 a R$ 19.883,25. As inscrições estarão abertas de 7 a 28 de agosto pelo site www.exatuspr.com.br. As provas estão previstas para o dia 1º de outubro.

Prefeitura de Brazópolis (MG)

A Prefeitura de Brazópolis (MG) vai abrir processo seletivo para 14 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.014 a R$ 8 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ibgpconcursos.com.br no período de 7 de agosto a 6 de setembro. A prova objetiva está prevista para 17 de setembro.

Prefeitura de Ibema (PR)

A Prefeitura de Ibema (PR) vai abrir concurso público para 9 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 2.446,47 a R$ 8.238,19. Os candidatos podem se inscrever de 7 a 21 de agosto pelo site www.fadct.org.br. A prova será aplicada na data provável de 3 de setembro.

Prefeitura de Limeira (SP)

A Prefeitura de Limeira (SP) fará concurso para 35 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. Os salários vão de R$ 1.359,61 a R$ 2.961,73. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutomais.org.br entre os dias 7 de agosto e 5 de setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, que será aplicada em 22 de outubro.

Prefeitura de Pequi (MG)

A Prefeitura de Pequi (MG) divulgou edital de concurso público para 43 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 988,92 a R$ 12.355,09. As inscrições estarão abertas de 7 a 31 de agosto pelo site http://concursos.iadhed.org. A prova está prevista para o dia 17 de setembro.

Prefeitura de Sooretama (ES)

A Prefeitura de Sooretama (ES) vai abrir processo seletivo para 22 vagas em cargos de nível fundamental. O salário é de R$ 937. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sooretama.es.gov.br entre os dias 7 e 9 de agosto. A seleção será feita por meio de pontuação atribuída ao tempo de serviço em atividades do cargo ou assemelhadas.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul divulgou edital de concurso público para 560 vagas para formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 4.913,79 a R$ 5.636,96. As inscrições podem ser feitas de 7 de agosto a 18 de setembro pelo site www.pucpr.br/concursos. A prova será aplicada em 29 de outubro.

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concurso para 25 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 4,6 mil. As inscrições estarão abertas de 7 de agosto a 3 de setembro pelo site www.progep.ufes.br/content/concurso2017. A prova será aplicada em 29 de outubro.