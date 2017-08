Oportunidade Órgãos públicos abrem 13 mil vagas e salários chegam a R$ 27,5 mil

Pelo menos 155 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e reúnem 13.009 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os órgãos que abrem inscrições nesta segunda:

Conselho Federal de Farmácia

O Conselho Federal de Farmácia vai realizar concurso público para 62 vagas em cargos de níveis médio e superior. São 11 vagas imediatas e 51 para cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 3.392,02 a R$ 7.239,54. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.paconcursos.com.br no período de 28 de agosto a 29 de setembro. A prova está prevista para 19 de novembro.

Prefeitura de Bom Jesus do Galho (MG)

A Prefeitura de Bom Jesus do Galho (MG) vai abrir processo seletivo para 24 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 937 a R$ 8 mil. As inscrições podem ser feitas de 28 de agosto a 3 de setembro pelo site www.exameconsultores.com.br. A prova será aplicada em 17 de setembro.

Prefeitura de Campo Bom (RS)

A Prefeitura de Campo Bom (RS) divulgou edital de processo seletivo para 8 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio. As remunerações vão de R$ 1.261,41 a R$ 1.495. As inscrições podem ser feitas no setor de protocolo do Centro Administrativo Municipal, localizado na Avenida Independência, 800, de 28 de agosto a 8 de setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para 24 de setembro.

Prefeitura de Indaial (SC)

A Prefeitura de Indaial (SC) divulgou três editais de concursos públicos para um total de 148 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.386,69 a R$ 13.065,75. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.ibam-concursos.org.br entre os dias 28 de agosto e 25 de setembro. A prova será aplicada na data provável de 22 de outubro.

Prefeitura de Piracicaba (SP)

A Prefeitura de Piracicaba (SP) divulgou edital de concurso público e outro de processo seletivo para um total de 32 vagas em cargos de níveis médio e superior. O salário chega a R$ 3.051,73. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.rboconcursos.com.br no período de 28 de agosto a 11 de setembro. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva.

Prefeitura de Presidente Figueiredo (AM)

A Prefeitura de Presidente Figueiredo (AM) vai abrir processo seletivo para 333 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade na área da educação. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 3,772,40. As inscrições podem ser feitas nos dias 28 e 29 de agosto no Centro de Inclusão Digital, localizado na Rua Paracuíba, s/nº. A seleção será feita por meio de análise de currículo e entrevista.

Prefeitura de Santa Maria (RS)

A Prefeitura de Santa Maria (RS) fará concurso para 137 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.071,91 a R$ 2.720,81. As inscrições podem ser feitas pelo site www.santamaria.rs.gov.br no período de 28 de agosto a 22 de setembro. A prova será na data provável de 22 de outubro.

Prefeitura de Sumé (PB)

A Prefeitura de Sumé (PB) abriu edital de concurso público com 80 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 937 e R$ 6.325,60. As inscrições podem ser feitas de 28 de agosto a 17 de setembro pelo site http://cpcon.uepb.edu.br. A prova será aplicada em 22 de outubro.

Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG)

A Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) vai reabrir as inscrições do concurso público para 82 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 970 a R$ 3.242. As inscrições estarão abertas de 28 de agosto a 12 de setembro pelo site www.jmsbhz.com.br. A prova está prevista para o dia 22 de outubro.

Secretaria de Planejamento do Pará

A Secretaria de Planejamento do Pará divulgou edital de processo seletivo para 14 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 937 a R$ 1.515,30. Os candidatos podem se inscrever de 28 a 31 de agosto pelos sites www.sipros.pa.gov.br e www.seplan.pa.gov.br. A seleção será feita por meio de análise documental e curricular, além de outras etapas de acordo com o cargo.

Secretaria de Saúde Pública do Pará

A Secretaria de Saúde Pública do Pará vai abrir dois processos seletivos para um total de 188 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 1.804,20. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sipros.pa.gov.br entre os dias 28 e 30 de agosto. A seleção será por meio de análise documental e curricular.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Raul Soares (MG)

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Raul Soares (MG) fará concurso para 5 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. Os salários vão de R$ 1.022,70 a R$ 1.450,95. As inscrições podem ser feitas de 28 de agosto a 26 de setembro pelo site www.maximaauditores.com.br. A prova objetiva será aplicada em 14 de outubro.

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, divulgou edital de concurso público para 20 vagas de juiz federal substituto. O salário é de R$ 27.500,17. As inscrições estarão abertas de 28 de agosto a 26 de setembro pelo site www.cespe.unb.br//concursos/trf5_17_juiz. A prova objetiva será aplicada na data provável de 19 de novembro, no turno da manhã.

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, fará concurso para 1 vaga e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 6.376,41 a R$ 10.461,89. As inscrições podem ser feitas de 28 de agosto a 13 de setembro pelo site www.cespe.unb.br/concursos/trt7_17_analista_tecnico. A prova será aplicada em 22 de outubro.

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)

A Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) divulgou edital de concurso público para 52 vagas técnico-administrativas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.ufmt.br/concursos entre os dias 28 de agosto e 17 de setembro. A prova objetiva está prevista para 29 de outubro.

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) vai abrir concurso para 26 vagas de professor adjunto (nível superior). O salário é de R$ 9.585,67. As inscrições podem ser feitas de 28 de agosto a 27 de setembro pelo site http://concurso.unifesspa.edu.br. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período.