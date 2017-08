Balanço Organização Internacional do Café registra alta de 5,7% nas exportações mundiais Foram embarcadas 10,437 milhões de sacas de 60 kg em comparação com 9,877 milhões de sacas em junho do ano passado

1 AGO 2017 Por Istoé 13h:35

A exportação mundial de café registrou aumento de 5,7% em junho passado, em comparação com o mesmo mês de 2016. Foram embarcadas 10,437 milhões de sacas de 60 kg em comparação com 9,877 milhões de sacas em junho do ano passado. A informação é da Organização Internacional do Café (OIC), divulgada hoje. Do total embarcado em junho, 6,547 milhões de sacas foram de café arábica (mais 11,7% ante 2016, quando foram exportadas 5,863 milhões de sacas). A exportação de robusta no mês passado foi de 3,890 milhões de sacas (queda de 3,1%), pois em junho de 2016 foram embarcadas 4,014 milhões de sacas. A exportação mundial nos nove primeiros meses do ano agrícola 2016/17 (outubro a junho) registrou crescimento de 5,6% em comparação com o mesmo período anterior, de 87,366 milhões para 92,293 milhões de sacas. Desse total, 58,215 milhões de sacas foram de arábica (mais 7,3%) e 34,079 milhões de sacas de robusta (mais 2,9%).

Leia Também