Felpuda

E não é que ex-prefeito, enrolado até o pescoço por irregularidades, recusou-se a receber intimação para responder a uma ação de quando administrava a cidade. Por isso, além de o edital ter sido publicado no Diário Oficial, será afixado na sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Aliás, o dito-cujo está se especializando em se negar a receber as tais intimações. Como diria vovó: “Se plantou, um dia tem que colher!”. Ester Figueiredo