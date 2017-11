violência contra mulher ONU concederá financiamento de

até U$S 1 milhão para projetos

Até 5 de dezembro, o Fundo Fiduciário da ONU para Eliminar a Violência contra a Mulher recebe propostas de organizações da sociedade civil para projetos de prevenção e erradicação de violações.

As solicitações devem requerer um valor de 50 mil a 1 milhão de dólares para ações a serem realizadas num período de três anos.

Serão priorizadas as solicitações de financiamento de instituições que defendem os direitos das mulheres, de organizações dirigidas por mulheres e de pequenas entidades de mulheres.

Com esse público-alvo, a seleção espera reconhecer a capacidade desses organismos de atuar como força motriz rumo ao fim da violência.

As propostas devem considerar as três áreas programáticas da estratégia 2015-2020 do Fundo Fiduciário da ONU:

- Melhorar o acesso de mulheres e meninas a serviços multissetoriais essenciais, seguros e adequados para acabar com a violência de mulheres e meninas;

- Aumentar a efetividade da legislação, políticas, planos de ação nacional e sistemas de prestação de contas, com a finalidade de prevenir e acabar com a violência contra as mulheres e meninas;

- Melhorar a prevenção da violência contra as mulheres e meninas por meio de mudanças de conhecimentos, atitudes e práticas.

Acumulando mais de 21 convocatórias desde sua implementação, o Fundo Fiduciário da ONU é um dos principais mecanismos globais de concessão de recursos exclusivamente dedicado a abordar a violência contra as mulheres e meninas em todas as suas formas.

No seu marco geral, o fundo definiu duas áreas temáticas de financiamento: violações no contexto dos deslocamentos forçados e violência contra mulheres e meninas com deficiência. O sistema para envio de propostas pode ser acessado neste link.