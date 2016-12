Trânsito Ônibus com brasileiros tomba na Argentina e deixa ao menos 2 mortos

Um ônibus com turistas brasileiros sofreu acidente em uma rodovia Argentina, próximo a cidade de San José, na província de Entre Ríos, deixando ao menos duas pessoas mortas e 15 feridas, de acordo com o jornal argentino "Clarín".

O veículo havia saído do Rio Grande do Sul com destino a capital Buenos Aires. Segundo a imprensa local, 50 pessoas estavam a bordo.

Os feridos foram levados a hospitais de San José, de Colón e de Villa Elisa.