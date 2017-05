RJ ONG faz protesto contra a corrupção na praia de Copacabana

A ONG Rio de Paz realiza uma manifestação, na manhã deste sábado, na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, contra os escândalos de corrupção na política. Foram fincadas 595 máscaras na areia, que representam 81 senadores, 513 deputados federais e o presidente da República.

Dessas, 500 estarão pintadas de vermelho, para, segundo a ONG, simbolizar a vergonha que deveria estar estampada no rosto da classe política brasileira. As demais, representarão os políticos que têm cumprido fielmente o seu mandato.

O ato público pede a renúncia do presidente Michel Temer a reforma política. Para Antônio Costa, fundador da ONG Rio de Paz, as questões políticas interferem no aumento da violência.

"Anualmente, 60 mil brasileiros têm a sua vida interrompida pelo crime. Apesar dessa estatística assustadora, o país ainda não tem um plano nacional de segurança pública e meta de redução de morte violenta. Não temos esperança que, com um presidente sem autonomia para governar e um Congresso Nacional tão medíocre, esse cenário de grave violação sofra alteração.", garantiu Costa.