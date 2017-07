Colômbia Odebrecht pagou R$ 87,9 milhões em propina na Colômbia, diz procurador

O procurador-geral da Colômbia, Néstor Humberto Martínez, disse nesta terça-feira (25) que a Odebrecht pagou 84 bilhões de pesos (R$ 87,9 milhões) em propina no país -quatro vezes mais que a primeira estimativa.

Segundo Martínez, o valor foi atualizado após depoimentos de políticos e executivos da construtora brasileira. Não estavam na primeira relação, por exemplo, o pagamento para liberar um aditivo na obra de uma estrada.



O dinheiro teria sido pago por cinco empresas colombianas e estrangeiras. Quatro senadores e um ex-senador, dos quais quatro aliados do presidente Juan Manuel Santos, foram acusados de corrupção e tráfico de influência.



Quatro ex-funcionários do consórcio responsável pela obra e um integrante de uma das empresas intermediárias responderão por lavagem de dinheiro e evasão de divisas.



A Promotoria ainda pediu a captura internacional de três executivos brasileiros da Odebrecht: Eder Paolo Ferracuti, Márcio Marangoni e Amilton Ideaki Sendai.



Em acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, divulgado em dezembro, a empreiteira havia afirmado ter pago US$ 11 milhões (R$ 34 milhões) a políticos na Colômbia, incluindo propina e doações de campanha.



Os procuradores haviam calculado o montante em 21 bilhões de pesos. Dentre os beneficiados estariam os comitês eleitorais de Santos de 2010 e de 2014 e o do opositor Óscar Iván Zuluaga, aliado do ex-presidente Álvaro Uribe.