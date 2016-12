ECONOMIA Odebrecht pagou R$ 1,1 bilhão em propina no Brasil, segundo EUA

A Odebrecht pagou US$ 349 milhões (R$ 1,16 bilhão em câmbio atual) em propina a agente políticos brasileiros, incluindo partidos e membros do governo, para conseguir vantagens em negócios da empreiteira no país.

A informação consta de documentos tornados públicos pelo DOJ (Departamento de Justiça) dos Estados Unidos, que assinou nesta quarta-feira (21) acordo de leniência com o grupo baiano. Deste montante, US$ 40 milhões (R$ 133 milhões) foram destinados a partidos por meio do departamento de Operações Estruturadas, área da empresa responsável por operacionalizar o pagamento de propina.

Segundo os investigadores americanos, o montante foi pago entre 2003 e 2016 e gerou benefícios à empreiteira em mais de US$ 1,9 bilhão (R$ 6,3 bilhões em câmbio atual).

Esse montante faz parte dos cerca de US$ 788 milhões (R$ 2,6 bilhões, ao câmbio atual) de propinas pagas pela Odebrecht em 11 países, além do Brasil.

Os documentos foram tornados públicos nesta quarta-feira, após a Odebrecht assinar em Washington, nos EUA, o acordo em que a empreiteira e a Braskem se comprometem a pagar uma multa total de R$ 6,9 bilhões.