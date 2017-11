Internacional Odebrecht pagou propina a filhos do ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli A informação é do Ministério Público panamenho

10 NOV 2017

Dois filhos do ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli receberam pagamentos totalizando 49 milhões de dólares da empreiteira Odebrecht por meio de uma rede de empresas de fachada, afirmou na quinta-feira o Ministério Público panamenho. Os dois filhos, cujo paradeiro é desconhecido, receberam os pagamentos para facilitar a tramitação de contratos obtidos pela empresa brasileira, disseram os procuradores em comunicado. Ricardo Alberto e Luis Enrique Martinelli receberam transferências através de contas no Panamá e no exterior entre 2010 e 2014, segundo os procuradores. A Odebrecht já concordou em pagar ao Panamá 220 milhões de dólares em multas em um período de 12 anos e a cooperar com os investigadores que apuram suspeitas de irregularidades envolvendo autoridades panamenhas. A empreiteira reconheceu ter efetuado pagamentos irregulares de centenas de milhões de dólares relacionados a projetos de infraestrutura em 12 países, incluindo Argentina,Colômbia, México, Venezuela e Panamá, entre 2002 e 2016, após a descoberta de seu envolvimento no esquema de corrupção da operação Lava Jato no Brasil. O ex-presidente panamenho Martinelli está preso nos Estados Unidos a espera de sua extradição ao Panamá, onde é buscado pela Justiça para responder a um caso de espionagem política durante seu governo.

