Transação Odebrecht anuncia venda da usina hidrelétrica de Chaglla para China Negociação será feita com consórcio liderado pela China Three Gorges Corporation

A Odebrecht anunciou nesta quinta-feira (24) a venda da usina hidrelétrica de Chaglla, a terceira maior do Peru, com 456 megawatts de potência, para um consórcio liderado pela companhia energética estatal China Three Gorges Corporation (CTG), por US$ 1,4 bilhão.

A Odebrecht Latinvest, filial do grupo Odebrecht, explicou em um comunicado que o consórcio liderado pela China Three Gorges, a companhia responsável por operar a barragem das Três Gargantas no rio Yangtzé, também é formado pela energética chinesa Hubei, pelo fundo de investimento ACE e pela corporação chinesa de investimentos CNIC.

Fontes próximas da operação consultadas pela Agência Efe detalharam que a Odebrecht utilizaria parte do dinheiro obtido pela venda da usina para pagar seus credores bancários e que o restante do montante iria para o FIRR, uma entidade estabelecida pelo governo peruano para garantir uma reparação pelas propinas pagas a agentes públicos do país entre 2005 e 2014, conforme admitiu a construtora à Justiça dos EUA.

A Odebrecht advertiu que a transação está sujeita às condições de fechamento e à aprovação do Ministério da Justiça do Peru e de entidades governamentais da China.

A transferência será realizada entre a Empresa de Geração Huallaga, atual administradora de Chaglla, e a Huallaga Holding Company Limited, companhia criada pelo consórcio comprador segundo a legislação de Hong Kong e da China.

O grupo brasileiro qualificou a usina de Chaglla como uma obra emblemática para a infraestrutura energética do Peru pela altura de sua represa, superior a 200 metros, o que a transforma em uma das maiores do mundo.

Situada na região central de Huánuco, próxima da cidade de Tingo María, a usina hidrelétrica de Chaglla armazena as águas do rio Huallaga para gerar 4% da produção de eletricidade do Peru.