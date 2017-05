Acordo de leniência Odebrech tem acordos de leniência homologados A empreiteira pagará multa de R$ 3,82 bilhões às autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos em primeira instância na Operação Lava Jato, homologou os acordos de leniência da Odebrecht. A empresa assumiu o compromisso de revelar e cessar fatos ilícitos praticados na Petrobras e em outras esferas de poder, envolvendo agentes políticos de governos federal, estaduais, municipais e estrangeiros.

Além da revelação dos fatos, objetivo central da leniência segundo o MPF, os acordos permitem a preservação das empresas e a continuidade de suas atividades, inclusive para gerar valores necessários à reparação dos ilícitos.

A empreiteira pagará multa de R$ 3,82 bilhões às autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça, ao longo de 23 anos e a soma das parcelas será reajustada de acordo com a taxa Selic. Deste valor, R$ 3 bilhões ficarão no Brasil. O restante ficará com EUA e Suíça, conforme acordos firmados entre os países e a empreitera. A primeira parcela do pagamento vence já em 30 de junho deste ano.

Segundo Moro, da parte do Brasil, 97,5% do valor recebido será destinado ao ressarcimento dos danos decorrentes dos crimes a fim de compensar as entidades públicas lesadas e 2,5% será destinado, a título de perda de valores, para os fins previstos no acordo.

O Grupo Odebrecht afirmou que não vai comentar a homologação.