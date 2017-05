Obra de Arte Obra de Pablo Picasso

é vendida por US$ 45 milhões Quadro, pintado a óleo sobre a tela, é datado em 25 de outubro de 1939

A obra "Femme assise, robe bleue", de Pablo Picasso, foi arrematada em um leilão da Christie's, em Nova York, por US$ 45 milhões (pouco mais de R$ 139 milhões), nessa segunda-feira (15). A expectativa da empresa de artes era arrecadar entre US$ 35 milhões e US$ 50 milhões durante a venda. O quadro, pintado a óleo sobre a tela, é datado em 25 de outubro de 1939.

"Femme assise, robe bleue" é um dos retratos mais conhecidos do mestre espanhol e foi confiscado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Obra mostra amante e uma das principais musas do pintor.

O quadro retrata Dora Maar, como ficou conhecida a fotógrafa e poeta Henriette Theodora Markovitch. Dora foi a quarta das setes mulheres de Picasso e, entre o fim dos anos 1930 e início dos 1940 foi a principal modelo dos quadros do artista. O quadro foi pintado no início da Segunda Guerra Mundial, no dia do aniversário de 58 anos do artista espanhol. Na época, Maar estava com 31 anos.

Segundo a Deutsche Welle, a pintura, anteriormente de propriedade do marchand Paul Rosenberg foi confiscada pelos nazistas na França ocupada, em 1940. O quadro foi resgatado quando era levado de trem de Paris para Morávia.