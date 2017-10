Ex-presidente Obama é chamado para participar de júri popular em Chicago

O ex-presidente americano Barack Obama acaba de ganhar uma nova função. Ele foi convocado para ser jurado em um tribunal na região de Chicago em novembro.

O juiz Tim Evans, presidente do tribunal do condado de Cook, onde fica Chicago, anunciou nesta sexta-feira (28) que chamou o ex-presidente para participar de um caso ainda não definido.



Segundo o jornal "Chicago Tribune", Obama avisou o magistrado de que ele pretende "cumprir seu dever cívico" e vai comparecer.



Obama poderá ser chamado para qualquer caso de qualquer tribunal do condado, civil ou criminal.

Uma vez definido qual será o caso, Obama vai participar da seleção de júri. Assim, ele poderá ser dispensado ou selecionado como jurado e então participar de fato do júri, opinando se o réu é culpado ou não.



Evans disse que todas as precauções de segurança serão tomadas para garantir a participação do ex-presidente.



Obama pode ser convocado pois ainda está registrado como eleitor em Chicago e tem uma casa no município. Ele morou na cidade até ser eleito presidente e se mudar para Washington, onde continua vivendo após deixar a Casa Branca.



Obama não será o primeiro ex-presidente a participar de um júri, porém, já que George Bush foi jurado no Texas em 2015.



Secretário de Estado de Obama, John Kerry também fez o mesmo em Massachusetts em 2005, quando era senador. Na ocasião, ele foi escolhido inclusive presidente do júri.



Além de políticos, celebridades também já exerceram a função nos Estados Unidos, incluindo a cantora Taylor Swift e a apresentadora Oprah Winfrey, que foi jurada em Chicago.