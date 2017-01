TRUMP ASSUME AMANHÃ Obama divulga carta de despedida ao povo americano

O mandatário estadounidense Barack Obama divulgou uma carta de agradecimento, nesta quinta-feira (19), seu último dia de trabalho como o 44o presidente dos Estados Unidos, pedindo ao povo americano que permaneça na democracia e prometendo "estar bem ali com você a cada passo do caminho".

Antes de passar o posto para Donald Trump, o 45º presidente, em cerimônia a ser realizada amanhã (20), Obama agradeceu "pela honra" de servir ao país. "Tudo o que aprendi no meu tempo no cargo, aprendi com vocês", disse ele na carta, referindo-se ao povo norte-americano. "Vocês me fizeram um melhor presidente e vocês me fizeram um homem melhor."

Obama passou as últimas duas semanas em preparativos para a sua saída da presidência. Fez um discurso de despedida em Chicago, na semana passada, e conversou com os jornalistas em sua última entrevista à imprensa na Casa Branca, em Washington, na quarta-feira (19).

"Eu vi você, povo americano, em toda sua decência, determinação, bom humor e bondade. E em seus atos cotidianos de cidadania, eu vi nosso futuro se desdobrar ", disse ele. "Todos nós, independentemente de partido, devemos nos lançar nessa obra, que é o trabalho alegre da cidadania. Não apenas quando há uma eleição, não apenas quando nosso próprio interesse estreito está em jogo, mas durante todo o período de uma vida".

"E quando o arco de progresso parece lento, lembre-se: a América não é o projeto de uma única pessoa. A palavra mais poderosa em nossa democracia é a palavra 'nós", escreveu Obama na carta, que repetiu a frase que caracterizou a sua primeira campanha eleitoral: “Yes, we can” ("Sim, nós podemos").

Obama vai participar da posse do presidente eleito Donald Trump, juntamente com a primeira-dama Michelle Obama, nesta sexta-feira (20).