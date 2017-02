AVISO OAB divulga resultado preliminar da 2ª fase do XXI Exame de Ordem Unificado Candidatos terão três dias para a interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova

O resultado preliminar da 2ª fase do XXI Exame de Ordem Unificado foi divulgado hoje. Para conferir a lista dos aprovados basta clicar aqui.

Os candidatos terão três dias para apresentarem recurso contra o resultado preliminar da prova. O prazo começa as 12h do dia 15 de fevereiro de 2017 até às 12h do dia 18 de fevereiro de 2017, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Para recorrer, os candidatos deverão utilizar exclusivamente o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, que fica no site da Fundação Getulio Vargas (FVG). As decisões dos recursos e a divulgação do resultado final devem ser divulgadas na a data provável de 8 de março de 2017.

O XXI Exame de Ordem Unificado, aplicado no dia 22 de janeiro de 2017.