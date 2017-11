Balanço Número de mortos em terremoto na fronteira de Irã e Iraque passa de 340

Um forte terremoto atingiu neste domingo (12) a fronteira entre o Iraque e o Irã e deixou ao menos 348 mortos -341 do lado iraniano e sete em solo iraquiano-, segundo balanço divulgado pelas autoridades dos dois países nesta segunda (13).

Ao menos 5.953 pessoas ficaram feridas no Irã, segundo a agência estatal Irna. No Iraque, são 535 feridos, informou o governo local. O número de desabrigados pode chegar a 70 mil, de acordo com o Crescente Vermelho.

De acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos, o tremor de magnitude 7,3 e profundidade de 33,9 km teve seu epicentro 32 km a sudoeste de Halabja, cidade localizada no Curdistão iraquiano, no nordeste do país, a apenas 15 km da fronteira com o Irã.

O abalo foi sentido em várias regiões do Irã e do Iraque, e seus reflexos também foram percebidos em cidades da Turquia e de Israel.

Todos os mortos registrados até então no Irã eram da província fronteiriça de Kermanshah, informou o vice-governador, Mojtaba Nikkerdar. "Ainda havia muitas pessoas sob os escombros. Nós acreditamos que o número de mortos e feridos vá cresscer, mas talvez não muito", afirmou Nikkerdar à TV estatal. Ao todo, 14 provincias do país teriam sigo atingidas, segundo a TV local.

A cidade mais atingida foi a iraniana Sarpol-e-Zahab, que fica em Kermansah, onde 236 pessoas morreram.

Moradores da cidade descreveram para a agência de notícias Associated Press o cenário da cidade, com prédios caindo e ruas destruídas. A região está sem água e energia e com problemas no sinal de telefone.

Como o tremor ocorreu pouco depois das 21h locais (16h de domingo em Brasília), as equipes de resgate tinham muitas dificuldades porque o serviço de eletricidade foi interrompido em toda a região, e muitas vilas rurais em localidades remotas ainda não haviam sido alcançadas pelos socorristas, especialmente do lado iraniano da fronteira.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, ofereceu condolências aos atingidos pelo tremor e disse que todas as agências do governo, incluindo a Guarda Revolucionária, estão a disposição para ajudar no resgate. O primeiro-ministro iraquiano também ordenou prioridade para o caso.

O governo da Turquia anunciou que vai enviar ajuda imediatamente um carregamento de ajuda humanitária para a região.