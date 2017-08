HOLANDA Novo suspeito de terrorismo é detido por show cancelado na Holanda

A polícia Holandesa deteve nesta quinta-feira (24) um homem de 22 anos na província de Brabant, ao sul do país.

Foi o segundo detido no curso da investigação de uma ameaça terrorista que levou ao cancelamento de um show na noite de desta quarta (23), após alerta da polícia espanhola. A banda californiana Allah-Las tocaria ontem na cidade de Rotterdã, segundo maior cidade do país, que fica a cerca de 85 km da capital Amsterdã.



O suspeito está sendo interrogado pela polícia.



O primeiro homem detido foi o motorista espanhol de uma van com placa da Espanha que transportava cilindros de gás. Um agente de polícia o parou por sua "forma de conduzir" perto da casa de espetáculos Maassilo, na zona portuária de Rotterdã.



O motorista, "que aparentava estar sob influência de álcool", é mecânico e tinha autorização para o transporte de cilindros de gás.



O incidente ocorre menos de uma semana depois de dois atentados com veículos na Espanha, reivindicados pelo grupo Estado Islâmico (EI), que deixaram 15 mortos.



As autoridades holandesas indicaram que a investigação determinará se existe uma relação entre a van e o alerta da polícia espanhola.