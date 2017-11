Esperanças Novo sinal pode ser indicativo do submarino argentino ARA San Juan Informação ainda não está confirmada

Uma possível pista mantinha nas últimas horas de terça-feira o operativo de resgate do submarino argentino ARA San Juan. Duas fontes diferentes revelaram ao jornal "Clarín" que foi detectado um sinal a partir do qual se estabeleceu um novo perímetro de busca no Atlântico Sul.

Parentes fizeram homenagem aos 44 tripulantes do submarino ARA San Juan na área externa da Base Naval Argentina Maradona fala emocionado a famílias de tripulantes de submarino: 'Força'

Por volta da meia-noite, uma frota se dirigia para o lugar para verificar se o sinal corresponde ao submarino que desapareceu na semana passada, depois de ter perdido todo tipo de comunicação com as bases terrestres na quarta-feira.

A versão coincide com outra da Marinha americana que havia localizado com um de seus aviões uma mancha calórica, que corresponderia a um objeto metálico, a cerca de 300 quilômetros da costa de Puerto Madryn e a cerca de 70 metros de profundidade no Atlântico Sul.

O sinal não seria suficiente para determinar se o objeto detectado é o submarino desaparecido ou os destroços de algum naufrágio ocorrido na zona.

De todo modo, as fontes reconheceram que a ordem enviada foi a de se dirigir em velocidade máxima diante da possibilidade de que o objeto material poderia ser o ARA San Juan.

O "Clarín" tentou corroborar ambas versões, mas porta-vozes da Marinha e do Ministério da Defesa disseram que a informação ainda não está confirmada.

Uma vez verificado esse sinal e se for comprovado que se trata do submarino, começaria a operação de resgate para tentar retirar os 44 tripulantes da embarcação.

O ARA San Juan partiu nove dias antes de Ushuaia e era esperado no domingo em Mar del Plata. A última comunicação aconteceu na quarta-feira da semana passada.