Polícia Federal Nova Operação da Polícia Federal mira contratos do BNDS A Operação Bullish apura aportes realizados a partir de junho de 2007, feitos para aquisição de empresas também do ramo de frigoríficos no valor total de R$ 8,1 bilhões.

Uma nova Operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta sexta (12) investiga fraudes e irregularidades em aportes concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), através da subsidiária BNDESPar, à J&F Investimentos, dona do frigorífico JBS.

A Operação Bullish apura aportes realizados a partir de junho de 2007, feitos para aquisição de empresas também do ramo de frigoríficos no valor total de R$ 8,1 bilhões.

Nesse caso a suspeita é que o BNDES tenha favorecido a J&F. Há buscas na casa Joeslei Batista, do J&F, e na casa do Luciano Coutinho, ex-presidente BNDES. O banco beneficiava o grupo em juros e agilidade nos empréstimos. Fez isso, por exemplo, para a compra do frigorífico Bertin. Joesley também é alvo de um mandado de condução coercitiva, mas o empresário estava fora do país antes da operação e não há informação se a medida foi cumprida. A Justiça negou um pedido de prisão do empresário.

Segundo a Polícia Federal, as operações de gastos de recursos públicos tiveram tramitação recorde após a contratação de uma empresa de consultoria ligada a um parlamentar. Além disso, as transações foram executadas sem a exigência de garantias e com a dispensa indevida de prêmio contratualmente previsto, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos.

Em 2007, o grupo J&F tentou comprar um frigorifico no exterior em uma ação de R$ 8 bilhões. A compra foi considerada uma compra de concentração de mercado, mas o grupo já tinha conseguido o empréstimo para a aquisição. O dinheiro não foi devolvido prontamente.

Segundo as investigações, há suspeita de irregularidades na compra do frigorífico Bertin, também realizada com empréstimos do BNDES. Há a suspeita de favorecimento, pois os empréstimos não eram feitos com as devidas garantias e com juros menores.

Os agentes estão cumprindo 37 mandados de condução coercitiva, sendo 30 no Rio de Janeiro e sete em São Paulo) e 20 de mandados de busca e apreensão, sendo 14 no Rio de Janeiro e 6 em São Paulo, além de medidas de indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas que participam direta ou indiretamente da composição acionária do grupo empresarial investigado.

Os controladores do grupo estão proibidos, ainda em razão da decisão judicial, de promover qualquer alteração societária na empresa investigada e de se ausentar do país sem autorização judicial prévia. A Polícia Federal monitora cinco dos investigados que estão em viagem ao exterior.

O nome é uma alusão à tendência de valorização gerada entre os operadores do mercado financeiro em relação aos papéis da empresa, para a qual os aportes da subsidiária BNDESPar foram imprescindíveis.

Vários carros deixaram a sede da Polícia Federal no começo da manhã desta sexta. Os agentes estariam cumprindo mandados em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e na Barra da Tijuca, Zona Oeste.