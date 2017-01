SEGUNDA PROVA Nota do Enem de 20 mil alunos ainda

não está disponível, diz Inep

O Istituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirmou na manhã desta quinta-feira (19) que ainda não liberou o acesso às notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 para cerca de 20 mil candidatos. A maioria está no grupo que fez a segunda aplicação das provas nos dias 3 e 4 de dezembro.

A assessoria de imprensa do Inep reconheceu que há um problema técnico, porém, garantiu que o instituto está trabalhando para normalizar o problema e incluir todas as notas no sistema ainda nesta manhã.

Até as 9h30 desta quarta, 3,3 milhões de participantes já haviam visualizados as notas, segundo balanço do Inep. No total, o exame contou com 6.005.607 participantes

As notas foram divulgadas por volta das 11h15 desta quarta-feira (18). Para ter acesso, o participante precisa digitar CPF e senha no site http://enem.inep.gov.br/participante. O resultado também pode ser conferido pelo aplicativo oficial do Enem.

Consulta pública

O Inep informou também que até as 9h30 desta quarta, cerca de 80 mil pessoas já haviam participado da consulta pública sobre mudanças para a edição 2017 do Enem. A consulta ficará aberta à participação até 10 de fevereiro.

O MEC estuda maneiras de economizar na realização do próximo exame. Entre as decisões já tomadas está eliminar uma das funções do Enem: a certificação de conclusão do ensino médio.

A partir deste ano, pessoas maiores de 18 anos que não terminaram o ensino médio na idade regular deverão fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).