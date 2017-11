Donald Trump No Vietnã, Trump diz que Putin

não se intrometeu nas eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (11) que seu homólogo russo, Vladimir Putin, não "se intrometeu" nas eleições presidenciais americanas de 2016.

"Ele me disse que, de maneira alguma, interferiu em nossas eleições", afirmou Trump, ao fim do encontro da cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), em Danang, no Vietnã. "Acredito que, se ele me disse isso, é verdade".



De seu lado, Putin disse que as "notícias e acusações de interferência russa nas eleições americanas são fantasias". De acordo com ele, o suposto elo entre Paul Manafort, assessor de campanha do presidente Donald Trump, e a Rússia "está sendo fabricado pelos oponentes como uma arma contra Trump".



"Não sei de nada [a respeito desse assunto], decididamente", insistiu o russo.

Esperava-se que, durante o evento, os líderes realizassem reunião oficial devido à tensão entre os dois países –desde que Trump chegou à Casa Branca, teve apenas um encontro com Putin, em junho, na cúpula do G20 na Alemanha.



O tête-à-tête foi substituído por diálogos curtos entre saudações protocolares, na sexta (10) e no sábado.



SÍRIA



Em comunicado, o Kremlin informou que os dois presidentes se comprometeram a não poupar esforços para derrotar o Estado Islâmico e acordaram não haver "solução militar" para acabar com a guerra na Síria.



Em junho, o Senado dos EUA aprovou uma série de sanções contra a Rússia por ações como a tentativa de intromissão na eleição americana, a anexação da região da Crimeia (que pertencia à Ucrânia) e o apoio ao regime do ditador Bashar al-Assad na guerra da Síria.