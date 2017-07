Airbags com defeitos Nissan convoca recall de mais 197 mil unidades por defeitos nos airbags

Por Jornal do Comércio

A Nissan anunciou, nesta sexta-feira (28), o recall de 80.378 veículos com problemas nos airbags de motoristas e 116.777 nos airbags de passageiros. Ao todo, são 197 mil unidades dos modelos Tiida, Tiida Sedan, Livina, Grand Livina, Livina X-Gear e Frontier, fabricados entre 2012 e 2014.

Os airbags defeituosos, produzidos pela Takata, já foram associados com mais de 11 mortes até hoje. O problema está no gerador de gases, que, em uma colisão, pode criar pressão excessiva e projetar fragmentos metálicos para dentro do veículo, ferindo os passageiros.

"A Nissan do Brasil foi informada da possibilidade da falha do componente em questão pelo fornecedor Takata, e não tem conhecimento de quaisquer incidentes relacionados a este componente em seus veículos no Brasil", diz a empresa em comunicado.

Airbag do motorista

Tiida e Tiida Sedan(México) chassi (não sequencial) DK191329 a DK203158 Fabricação: janeiro a outubro de 2012

Livina, Grand Livina, Livina X-Gear (Brasil) chassi (não sequencial) DJ186650 a EJ948551 Fabricação: janeiro de 2012 a outubro de 2014

Frontier (Brasil) chassi (não sequencial) DJ186553 a FJ676125 Fabricação: janeiro de 2012 a outubro de 2014

Airbag do passageiro

Tiida (México) chassi (não sequencial) 8K190006 a DK203158 Fabricação: maio de 2007 a outubro de 2012

Tiida Sedan(México) chassi (não sequencial) 8K190006 a DK203158 Fabricação: agosto de 2011 a julho de 2012

Frontier (Brasil) chassi (não sequencial) 9J030320 a FJ676125 Fabricação: dezembro de 2007 a outubro de 2014

Frontier (Tailândia) chassi (não sequencial) 86000001 a 96005339 Fabricação: março de 2007 a dezembro de 2008