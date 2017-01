Clima Neve e alagamentos causam centenas de acidentes nos Estados Unidos

As autoridades dos estados da Carolina do Norte, da Geórgia e da Carolina do Sul estão alertando a população a ficar em casa a fim de evitar acidentes nas rodovias. Desde ontem (7), a neve e os alagamentos decorrentes do derretimento do gelo vêm provocando centenas de colisões de veículos. Só na Carolina do Norte houve 250 acidentes envolvendo veículos nesse sábado. Milhares de casas ficaram sem energia.

Os serviços de meteorologia preveem para hoje (8) a ocorrência de tempestades de neve nos estados da Virgínia, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia. De acordo com os meteorologistas, os motoristas devem redobrar os cuidados. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, disse: "O meu conselho é que ninguém deve sair de casa. Não saia, não dirija, a menos que seja absolutamente necessário".

A queda de neve ocorrida ontem e hoje, segundo os técnicos de meteorologia, está entre 20 e 25 centímetros nos estados da Vírginia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. O Aeroporto Internacional de Atlanta, capital da Geórgia, suspendeu centenas de voos.