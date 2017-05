BALEADO Neto de Zagallo é internado em UTI após assalto no Rio

Um neto do ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira Mário Jorge Lobo Zagallo está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) após ter sido baleado durante um assalto no Rio de Janeiro.

Segundo a própria vítima, Paulo Roberto Rodrigues Zagallo, 28 anos, o crime ocorreu na madrugada do último domingo (14), quando ele foi abordado em seu carro por dois homens em uma moto.

"Quando fui abrir a porta para sair do carro, o automóvel andou um pouco pra frente. A reação do bandido foi atirar. Felizmente (poderia ter acertado lugares mais críticos), a bala atingiu meu braço esquerdo e colidiu com as costelas nas minhas costas, onde fraturou duas e depois se alojou na sétima delas", contou Paulo Roberto em seu perfil no Facebook.

Seu pai, Paulo Jorge Zagallo, citado pelo jornal "Extra", disse que o neto do ex-técnico está com a bala alojada na coluna e não tem previsão de alta. Ele está internado no Hospital Pasteur, na zona norte do Rio, porém seu quadro de saúde é estável. "Estou bem! Estou no CTI, mas tudo sob controle", escreveu Paulo Roberto no Facebook.

Mário Jorge Zagallo é a única pessoa a conquistar quatro Copas do Mundo. Como jogador profissional, o Velho Lobo integrou o elenco de 1958, na Suécia, e 1962, no Chile. Após pendurar as chuteiras, ele faturou o tricampeonato no México, quando comandou o time de Pelé, Jairzinho, Carlos Alberto e companhia. Em 1994, como auxiliar técnico de Parreira, ergueu o tetra nos EUA.