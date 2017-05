CRIME Neto de Zagallo é baleado em tentativa de assalto na Zona Norte do Rio

Neto do ex-técnico da seleção Mário Joge Lobo Zagallo, o jornalista Paulo Roberto Rodrigues Zagallo, de 28 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo (14) nas proximidades do estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio.

Paulo Roberto Zagallo está internado no Hospital Pasteur, no Méier, Zona Norte do Rio. Ele foi ferido no braço esquerdo e no tórax e permanece internado em observação. O estado de saúde é estável, de acordo com o hospital.

Segundo a Polícia Militar, bandidos tentaram roubar o carro em que estava Paulo Roberto na Rua Isidro de Figueiredo, na Tijuca. Os suspeitos dispararam e fugiram antes da chegada dos policiais, sem levar nada. Os PMs do 4º BPM fizeram um cerco para tentar prender os responsáveis, mas ninguém foi preso.

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira). Os policiais procuram imagens de câmeras de segurança que possam ter filmado o crime e testemunhas para colaborar com as investigações.