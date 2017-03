RIO DE JANEIRO Nenhuma escola do Grupo Especial será rebaixada no carnaval deste ano Ao todo, 13 escolas desfilarão no Grupo Especial do carnaval em 2018

1 MAR 2017 Por G1 17h:32

Nenhuma escola do Grupo Especial será rebaixada para a Série A no carnaval desse ano no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) após uma reunião de emergência na tarde desta quarta-feira (1). O que teria motivado a decisão foram os acidentes envolvendo os carros da Paraíso do Tuiuti e da Unidos da Tijuca, que deixaram pelo menos 35 pessoas feridas nos desfiles do Grupo Especial entre a noite de domingo (26) e a madrugada de terça-feira (28) de carnaval. "Acho que foi a decisão mais sensata. Como você vai julgar uma escola em vários quesitos assim? Primeiro vem a vida", enfatizou Leandro Machado, diretor de carnaval da Paraíso do Tuiuti. "Foi um consenso. Entendo que é justo pelo que o carnaval do Rio representa. Acho que as escolas tiveram um entendimento de que não ocorreria uma penalização", afirmou Ricardo Abrãao, presidente da Beija-Flor. A decisão teria ocorrido em consenso com todos os presidentes das agremiações. Em função disso, no carnaval de 2018 o Grupo Especial terá 13 escolas desfilando, das quais duas serão rebaixadas para a Série A do carnaval. Uma escola da Série A sobe para o Grupo Especial este ano. O presidente da Mocidade disse que a escola acatou mas que o presidente é contrário a decisão. "A minha opinião é contra. Eu fiz um carnaval para brigar. Com essa decisão, lógico que não queria que isso acontecesse. Mas acho injusto", criticou Waldyr Trindade. Segundo o diretor da Tuiuti Leandro Machado, as alegorias são legalizadas pelo corpo de bombeiros. "Produzimos tudo pensando em não errar. A escola não vai fugir da sua responsabilidade, por mais que eu não a ache culpada.", afirmou o diretor de uma das escolas onde ocorreu acidente com carro alegórico.

