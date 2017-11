Vazamento Navio deixa vazar ao menos 3 mil litros

de óleo no Porto de Santos Embarcação está atracada no Armazém 38, na margem direita do cais

Ao menos 3 mil litros de óleo vazaram do navio Golden Trader II, atracado no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, segundo levantamento Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A área foi isolada e equipes tentam conter os impactos no mar.

O acidente aconteceu no domingo (6), quando a Marinha do Brasil estimou preliminarmente que 100 litros do produto tinham sido derramados durante abastecimento. A embarcação está atracada no Armazém 38, na margem direita do cais, onde um plano de emergência foi iniciado.

"Verificamos que o vazamento foi muito maior, pois as manchas de óleo foram encontradas próximas a outros navio e até do outro lado do Estuário", informou a agente ambiental federal Ana Angélica Alabarce. A servidora integra o grupo de emergências ambientais do órgão na cidade.

O terminal onde o navio graneleiro operava executou o Plano de Emergência Individual, informou a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), a autoridade portuária. Três empresas instalaram barreiras de contenção no cais e iniciaram o trabalho de limpeza no mar.

Duas inspeções realizadas no domingo e nesta segunda-feira (6) foram feitas nas regiões do Sítio Conceiçãozinha, Praia do Góes e Praia do Sangava, em Guarujá (SP), e na Ponta da Praia e Ponte Edgard Perdigão, em Santos. Segundo os técnicos, não foram encontrados vestígios de óleo.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) acompanha os trabalhos e informou que Ibama deverá aplicar sanções aos responsáveis. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de São Paulo, abriu um inquérito para apurar as possíveis causas e responsabilidades.