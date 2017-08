70 pessoas a bordo Naufrágio deixa ao menos

sete mortos no Pará O navio "Comandante Ribeiro" saiu do município de Santarém

Uma embarcação naufragou na madrugada desta quarta-feira (23) em uma área denominada de Ponte Grande do Xingu, entre as cidades de Porto de Moz e Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), já foram encontrados sete corpos de vítimas do naufrágio.

O navio "Comandante Ribeiro" saiu do município de Santarém, oeste do estado, com cerca de 70 pessoas a bordo. A embarcação tinha escala nos municípios de Monte Alegre, Prainha e destino final em Vitória do Xingu. Até às 10h, apenas 25 vítimas do naufrágio chegaram à margem do rio com vida.

De acordo com a Segup, trabalham no resgate das vítimas do naufrágio as Defesas Civis Municipais de Belém, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. A Polícia Civil já investiga as causa do naufrágio.