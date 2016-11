Economia Município de Corumbá é autorizado a fazer empréstimo internacional

Ministério da Fazenda autoriza a concessão de garantia da União ao município de Corumbá, para celebração de contrato de crédito externo com o Fundo Financeiro para a Bacia do Prata (Fonplata). O valor do contrato é de até US$ 40 milhões, a serem destinados ao financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá. O aval está formalizado em despacho do ministro Henrique Meirelles publicado no Diário Oficial da União (DOU).