INVESTIGAÇÃO Mulher sofre sequestro-relâmpago ao pegar Uber na Zona Sul de SP

Uma publicitária de 31 anos sofreu um sequestro-relâmpago na tarde desta quarta-feira (1º) após chamar um veículo pelo aplicativo de corridas Uber na Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo.

A vítima contou à polícia que estava trabalhando quando chamou o carro pelo celular. Quando entrou no veículo, na Rua Gomes de Carvalho, tinha uma pessoa armada deitada no banco de passageiros. Em seguida, outro homem armado que estava escondido no porta-malas reclinou o banco. O motorista parou o veículo na Rua Funchal, onde o terceiro suspeito entrou no veículo.

Os criminosos procuraram uma agência bancária e obrigaram a vítima a sacar R$ 700. Depois tentaram efetuar novos saques, mas não conseguiram.

Na sequência, os criminosos levaram a publicitária para um shopping onde realizaram compras no valor de R$ 2.599 no cartão de crédito da vítima.

A vítima conseguiu se livrar dos suspeitos e ir até o banheiro feminino, o segurança do shopping foi chamado e acionou a Polícia Militar. Os suspeitos fugiram. Não há informações se o motorista teve envolvimento com o crime ou se também foi vítima.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que instaurou inquérito para investigar o crime registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins. Policiais apreenderam imagens de câmeras de segurança e ouviram testemunhas. A investigação será realizada por policiais do 96º Distrito Policial, nas Monções.

A Uber diz que se solidariza com a usuária, que foi mais uma vítima de violência na cidade. "A Uber sempre colabora com as investigações das autoridades competentes e afirma que o motorista parceiro deste caso está suspenso até o fim das investigações", informou em nota.