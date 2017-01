abusou Mulher posta fotos em redes sociais

fazendo pose em cima de viatura

Uma mulher foi encaminhada pela Polícia Militar para uma delegacia em Salvador (BA), depois de subir em uma viatura e tirar várias fotos.

Patrícia Silva dos Santos subiu em uma viatura da 19ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), Paripe, e fez várias poses.

As fotografias foram tiradas na noite de domingo (1ª), no bairro de Tubarão no subúrbio ferroviário de Salvador.

Patrícia confessou que tinha bebido demais. A mulher contou que ficou muito arrependida e que não teria comparecido à delegacia porque ficou com medo.

Ela, que é mãe de dois filhos, foi encaminhada para a delegacia, onde as medidas foram adotadas.