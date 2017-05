BAHIA Mulher é presa por queimar mãos de criança devido a 'mau comportamento'

Uma mulher foi presa no município de Amélia Rodrigues, região metropolitana de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, após queimar as mãos de uma criança de 6 anos com uma colher quente. O caso aconteceu na quinta-feira (25)

Rozilda Lima Ramos, de 45 anos, contou em depoimento à polícia que as queimaduras foram uma forma de punir a menina por "mau comportamento". De acordo com o delegado Idelfonso Monteiro, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima do caso e conduziu Rozilda, que é mãe da madrasta da criança, à sede do conselho.

O delegado identificou as lesões nas mãos da criança e deu voz de prisão à mulher. Rozilda Ramos responderá pelo crime de tortura. A mãe da criança já havia prestado queixa do fato, mas as queimaduras eram pequenas e a suspeita alegou que a garota se queimou ao tentar pegar algo no fogão.