EM PANFLETOS Mulher descobre conversa do

marido com outra e divulga conteúdo

Quando se depara com uma traição, cada pessoa reage de uma forma. Em Apucarana, no Norte do Paraná, uma mulher imprimiu o que viu, transformou em panfletos e mostrou para todo mundo. A confusão foi parar na delegacia da cidade.

Segundo a Polícia Civil, a mulher pegou uma conversa do marido com a outra no whatsapp. Revoltada, ela decidiu se vingar. Com os prints das conversas em mãos, ela imprimiu e colou pela cidade, inclusive em frente ao emprego da rival.

Com a exposição, a “outra” procurou a polícia e registrou um boletim por difamação. A Polícia Civil, embora não possa resolver a situação das duas com o pretendente, deve investigar a denúncia.