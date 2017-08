Internacional Motorista invade pizzaria e deixa

uma pessoa morta e vários feridos Entre os feridos graves está um menino de 4 anos

Um motorista entrou com seu carro em uma pizzaria em Sept-Sorts, Seine-et-Marne, na França, nesta segunda (14). Uma adolescente de 13 anos morreu e doze pessoas ficaram feridas, quatro com gravidade. Segundo a emissora de TV BFM, entre os feridos graves está um menino de 4 anos de idade, irmão da jovem que morreu. Inicialmente havia sido divulgado que ela tinha oito anos.

O motorista, que dirigia uma BMW cinza, foi preso, mas sua identidade ainda não foi divulgada. A Procuradoria de Meaux e o Ministério do Interior dizem que a invasão foi proposital, mas que o caso não parece ter motivações terroristas.

A BFM diz que o autor não era conhecido anteriormente pela polícia e que ainda não se sabe qual teria sido sua motivação.

Segundo a Associated Press, as autoridades disseram que o primeiro depoimento do motorista permitiu descartar a hipótese de um atentado terrorista. O homem, de 32 anos, revelou que havia tentado se suicidar no domingo, e decidiu fazer uma nova tentativa nesta segunda.

Testemunhas afirmam que o incidente aconteceu pouco depois das 20 horas e que todos que estavam em mesas do lado de fora foram atingidos. A pizzaria funciona em uma rua bastante movimentada no centro comercial de Seine-et-Marne, que fica a cerca de 55 quilômetros ao leste de Paris.