ACIDENTE Motorista de trio é eletrocutado

após veículo tocar rede elétrica

O motorista do trio Concremassa 2 recebeu uma descarga elétrica na manhã deste domingo (26), depois que o veículo tocou a rede elétrica, em um ponto onde os trios ficam estacionados na região da Barra, próximo ao local de início do circuito Dodô, no carnaval de Salvador.

O acidente aconteceu por volta das 8h50. O homem foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde do paciente não foi divulgado.

Segundo informações da Coelba, houve falta de energia nas imediações da Barra devido ao curto-circuito, mas o fornecimento foi restabelecido por volta das 10h deste domingo. A Coelba alerta para que motoristas e técnicos de trio estejam atentos à altura do veículo e mantenham distância da rede elétrica.