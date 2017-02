FLAGRANTE Motorista bêbado dorme ao volante em avenida de Cuiabá; veja vídeo

Um motorista dormiu enquanto dirigia pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, na manhã desta sexta-feira (10). Segundo os agentes da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (Semob), a atitude do condutor que estava visivelmente embriagado prejudicou o trânsito e provocou uma colisão entre outros dois veículos, pois os motoristas não conseguiram frear a tempo.

O homem estava só de cueca e com uma lata de cerveja no colo. Ele foi acordado pelos agentes de trânsito. Quando os agentes chegaram, ele estava com o pé no freio e com o carro ligado, no trecho em frente à Escola Estadual Souza Bandeira.

Um vídeo divulgado pela Semob mostra a cena. Depois de ter sido acordado, ele foi conduzido para uma delegacia para prestar esclarecimentos.