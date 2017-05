Mundo Mortalidade infantil sobe 30% na Venezuela Em 2016, foram 11,466 mil mortes

Um relatório epidemiológico do Ministério da Saúde venezuelano mostrou que mais de 11,46 mil crianças morreram durante o ano de 2016 na Venezuela; número 30,12% mais alto do que as mortes registradas no ano anterior. A informação é da Agência EFE.

A maioria das mortes ocorreram em Zulia (noroeste), com 1.409 casos; Carabobo (centro), 928; Aragua (centro), 888; Bolívar (sudeste), 802, e Distrito Capital (centro), com 735 mortes.

Entre as causas mais frequente estão a sepse neonatal, pneumonia, doença da membrana hialina e parto prematuro.

O relatório também revela o acumulado anual até a 52ª semana, com 756 casos de mortalidade materna, com um aumento do 65,79% em comparação com o ano anterior, grande parte dos casos registrados em Zulia (107).

Além disso, o Ministério da Saúde registrou 324 casos de difteria, uma doença infecciosa aguda que afeta às vias respiratórias, e 59.348 casos de zika.

A Sociedade Venezuelana de Infectologia vem exigindo que o governo informe aos médicos e a população em geral sobre os quadros infecciosos existentes no país, especialmente durante os últimos dois anos por causa da deterioração do sistema de saúde da Venezuela.