91 anos Morre Jerry Lewis, um dos maiores comediantes de todos os tempos

Jerry Lewis morreu aos 91 anos neste domingo (20), informou a imprensa norte-americana. Conhecido como "Rei da Comédia", o ator é um dos maiores comediantes de todos os tempos.

A morte dele foi noticiada pela revista "Variety", o site "TMZ", a agência de notícias Reuters e a BBC.

Além de influenciar uma geração inteira de comediantes e ser um ícone do riso, Jerry também levou conduziu causas humanitárias, como seu programa beneficiente anual do Dia do Trabalho para a Associação de Distrofia Muscular, que ele começou a apresentar em 1952. Ele se aposentou do evento em 2011.

Carreira

Ele alcançou a glória pela primeira vez junto com Dean Martin, com quem a partir de 1946 formou uma das duplas mais memoráveis do humor americano.

Dean Martin era o elegante da dupla, especialmente quando cantava, enquanto Jerry Lewis exercia o papel do louco imprevisível em espetáculos totalmente abertos à improvisação.

Mas, após dez anos de sucessos demolidores nos teatros e no cinema, graças a filmes como "O marujo foi na onda" (1952) e "O rei do laço" (1956), em 24 de julho de 1956 Dean Martin e Jerry Lewis fizeram o último espetáculo como dupla no clube Copacabana, em Nova York.

Ainda na década de 1950, se notabilizou pelas apresentações em clubes noturnos, na televisão e no cinema. Ao longo de cinco décadas, Lewis estrelou mais de 45 filmes em uma carreira.

Ao longo de sua carreira, Lewis ganhou vários prêmios pelas suas atuações, como American Comedy Awards, Golden Camera, o Los Angeles Film Critics Association e do Festival de Venice.

Além disso, possui duas estrelas na Calçada da Fama.

Em 2005, recebeu o Governors Award da Academia de Artes e Ciências Televisivas.

Um dos últimos trabalhos do ator for no filme "Até que a Sorte nos Separe 2".