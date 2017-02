39 ANOS Morre folião baleado por sargento da PM em circuito do carnaval na Bahia

O folião balado por um sargento da Polícia Militar (PM) no carnaval de Salvador, na noite de sábado (25), morreu no Hospital Geral do Estado (HGE), na madrugada deste domingo (26). A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). A vítima foi identificada como um homem de 39 anos.



A vítima foi baelada próximo a um camarote na Barra, início do circuito Dodô, no quarto dia de folia em Salvador. O homem chegou a ser socorrido para o HGE, mas não resistiu ao ferimento e morreu por volta das 3h deste domingo.



O sargento da Polícia Militar, José Eduardo Neves Rodrigues, lotado na 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, foi preso em flagrante. Em depoimento para polícia, ele contou ter agido em legítima defesa, depois que a vítima tentou o assaltar.



Ainda de acordo com a SSP-BA, o homem morto respondia a cinco inquéritos por arrombamento, um por porte ilegal de arma de fogo, e outro por tráfico de drogas. O caso é acompanhado pelas corregedorias da SSP-BA e da PM, e pela Polícia Civil. O sargento, que permanece detido, teve a arma apreendida para perícia.

O caso

Um sargento da Polícia Militar foi preso em flagrante após balear o folião na Barra, no circuito do carnaval de Salvador, na noite de sábado (25). O caso aconteceu em frente a um dos camarotes da folia, no momento em que a cantora Alinne Rosa passava pelo local em um trio sem cordas.

A SSP informou que a arma do policial preso foi apreendida. Ele foi conduzido por PMs da Companhia Independente para um posto da Polícia Civil na Barra. A secretaria informou que está avaliando se câmeras da região registraram a ação, que será investigada pela Corregedoria da PM e pela Polícia Civil.