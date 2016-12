79 ANOS Morre deputado federal pelo PSDB

O deputado federal do Maranhão João Castelo (PSDB), 79 anos, morreu na manhã de hoje (11), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O hospital confirmou a morte, sem dar mais detalhes. Segundo boletim médico do dia 24 de novembro, Castelo deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no dia 31 de outubro de 2016. Ele foi submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio no dia 10 de novembro e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O governador do Maranhão, Flávio Dino, lamentou a morte e decretou luto oficial por três dias, assim como a Prefeitura de São Luís. “Além de prefeito de São Luís entre os anos de 2009 e 2012, já havia exercido os cargos de governador do Maranhão, senador e presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap). Atualmente, estava no seu quinto mandato como deputado federal”, lembrou a prefeitura.

Em nota, o PSDB do Maranhão manifestou “profundo pesar” e também lembrou da carreira do deputado. “Em seu quinto mandato de deputado federal, o parlamentar trilhou uma rica caminhada política: foi também prefeito, governador e senador, além de ter assumido funções de destaque em órgãos públicos. O partido solidariza-se com seus familiares e com toda a sociedade maranhense pela perda deste notável homem político”, diz a nota.