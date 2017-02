Associação Moro lidera votação para lista tríplice com sugestões a Temer

Juiz Sério Moro lidera votação para lista tríplice com sugestões ao presidente Michel Temer para a escolha do substituto do ministro Teori Zavascki, segundo informações da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

Moro, que comanda o julgamento em primeira instância dos crimes identificados pela Operação Lava Jato, foi o mais votado entre os membros da Ajufe: ele obteve 319 votos; um a mais do que o segundo nome da lista tríplice, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca.

O terceiro nome na relação é o desembargador do Tribunal Regional Federal de São Paulo Fausto De Santos, com 165 votos. A relação de nomes será entregue pelo presidente da Ajufe, Roberto Veloso, ao presidente Michel Temer como sugestão da entidade. Temer não tem a obrigação de escolher nenhum desses indicados