INDENIZAÇÃO Monica Iozzi paga R$ 30 mil a Gilmar Mendes por comentário em rede social

A atriz Monica Iozzi foi condenada pela Justiça a pagar R$30 mil reais ao ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A indenização foi determinada por conta de uma postagem que Monica fez em seu perfil no Instagram. Ela publicou uma foto de Gilmar Mendes com uma faixa escrito "Cúmplice?", acompanhada da legenda: "Se um ministro do STF faz isso nem sei o que esperar".

Ela se referia a concessão de habeas corpus autorizada pelo ministro para o médico Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes.

Na época, a defesa de Mendes alegou que a atriz causou dano à imagem do ministro, que teria sido vítima de ofensa à honra.

Na sexta (19) passada o processo foi arquivado.

Segundo a assessoria de Iozzi, o valor teve redução de 70% em relação aos R$100 mil pedidos por Mendes, e já foi pago.