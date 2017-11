Nas alturas Moeda virtual Bitcoin alcança

marca de US$ 8 mil

Se na segunda-feira passada (13) foi um dia ruim para os investidores de criptomoedas, com o Bitcoin chegando a cair mais de 47% e atingir os US$5.500, hoje um pouco da tensão foi dissipada: o Bitcoin chegou à marca dos US$ 8 mil.

Mitos e verdades sobre bitcoin

A queda vertiginosa da semana passada se deu após o anúncio que o upgrade no sistema utilizado, o SegWit2x, programado para o dia 16 de novembro, foi cancelado.



O intuito desse cancelamento era forçar as transações feitas com Bitcoins, que têm caído mais e mais ao longo do tempo. Caso o upgrade acontecesse, o medo dos investidores era de que houvesse um fenômeno chamado de "hard fork", causando um novo spin-off da criptomoeda.

Além do cancelamento do upgrade, o Japão regulamentou criptodinheiro, impactando a repressão que reguladores faziam em outros países asiáticos, como a Coreia do Sul e a China, e contribuindo para a retomada do valor do Bitcoin.

Apesar da instabilidade da criptomoeda, investidores ao redor do mundo já se encontram animados a voltar a olhar com bons olhos dinheiro virtual. Você pode matar sua curiosidade de como funcionam as transações da criptomoeda lendo um artigo que explica tudo aqui.