ameaça real Míssil lançado pela Coreia do Norte

sobrevoa o norte do Japão

A Coreia do Norte disparou um míssil que sobrevoou o norte do Japão no início da terça-feira (noite de segunda-feira em Brasília), segundo o governo japonês.

O míssil voou sobre a ilha de Hokkaido. Foi a primeira vez que um projétil norte-coreano atravessou o Japão desde que o país lançou foguetes sobre o céu japonês em 1998 e 2009.

O sistema de alerta J-Alert do governo aconselhou as pessoas no local a tomarem precauções, mas a emissora pública NHK informou que não havia sinal de danos.

Os militares japoneses não tentaram derrubar o míssil, que passou pelo território japonês por volta de 6h06 locais (18h06 no horário de Brasília).

O Pentágono confirmou que a Coreia do Norte lançou um míssil sobre o Japão, mas declarou que não representava uma ameaça para a América do Norte.

O míssil foi lançado "nos últimos 90 minutos", disse o coronel Rob Manning, porta-voz do Pentágono.

"Nós avaliamos que a Coreia do Norte realizou um lançamento de míssil nos últimos 90 minutos. Podemos confirmar que o míssil disparado pela Coreia do Norte sobrevoou o Japão", acrescentou Manning, advertindo que os Estados Unidos ainda estão avaliando o disparo.