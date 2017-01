Sumiu Ministro do STF não é visto em funeral de ex-presidente português

Embora tenha embarcado para Lisboa como parte da comitiva para o funeral do ex-presidente português Mário Soares, o ministro do STF (Superior Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, não foi visto na cerimônia fúnebre, que aconteceu na manhã desta terça-feira (10) no mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa.

O presidente Michel Temer e o ex-presidente José Sarney sentaram-se na primeira fila, juntamente com o presidente da Guiné Bissau, José Mario Vaz, e o rei da Espanha, Felipe 6º.

Pelo cerimonial, o resto da delegação brasileira sentaria-se nas fileiras logo atrás de Temer. As autoridades confirmadas pelo Itamaraty foram vistas no local, com exceção de Gilmar Mendes.

O ministro poderia ter optado por ocupar outra posição, em uma quebra de protocolo pouco habitual.

Gilmar Mendes não compareceu ao encontro de Temer e Sarney com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mais cedo na nesta terça.

A assessoria de imprensa da Presidência da República, após diversas evasivas, disse ainda não ter informações sobre a presença ou não do ministro no evento.