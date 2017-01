Pente-fino Ministra sugere auditoria em tribunais de contas dos estados

Ministra Ana Arraes, do Tribunal de Contas da União (TCU), sugere auditoria coordenada com os tribunais de contas dos Estados e municípios na gestão operacional e de infraestrutura das penitenciárias do Brasil. A proposta foi aprovada por todos os ministros presentes da sessão da quarta-feira.

Agora, seguirá para as áreas técnicas que lidarão com a implementação do plano, a ser usado para averiguar as medidas emergenciais adotadas na atual crise e para analisar gestão, custos e tecnologias de apoio associados ao sistema prisional.